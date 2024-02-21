موعد ليلة النصف من شعبان 2024 وحكم صيام هذه الليلة المباركة

شهر شعبان من “الشهور المباركة”، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد ليلة النصف من شعبان لأنها من أفضل الليالي التي يستجيب فيها الله عز وجل دعوات المؤمنين، ويعتبر فضل قيام وصيام “ليلة النصف من شعبان” كبير جدا، خاصة أن صيامها يكون خلال الأيام البيض في الشهر الهجري، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا موعد “ليلة النصف من شعبان”، وفضلها وحكم صيامها.

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

أوضحت “دار الإفتاء المصرية” موعد ليلة النصف من شعبان تبدأ من “مغرب السبت” الموافق 24 من شهر فبراير عام 2024، والذي يوافق 14 من شهر شعبان عام 1445، وتنتهي “ليلة النصف من شعبان” الأحد الموافق 15 من “شهر شعبان”، و25 من شهر فبراير.

فضل ليلة النصف من شعبان

ورد في “فضل ليلة النصف من شعبان” عن رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال:

“إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه” ورواه الطبراني.

من المعروف أن “شهر شعبان” من الشهور التي ترفع فيها الأعمال إلى “الله عز وجل”، لذلك كان الرسول “صلى الله عليه وسلم” يصوم معظم شهر شعبان؛ لأنه كان يقول أحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم، وكان أيضًا الرسول عليه “أفضل الصلاة والسلام” يقول عن شهر شعبان أنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس.

حكم صيام ليلة النصف من شعبان

يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة “حكم صيام ليلة النصف من شعبان”، ولذلك بدأت الكثير من التساؤلات تتهافت على دار الإفتاء المصرية، وقد أجابت “دار الإفتاء” أن صيام ليلة النصف من شعبان جائزًا؛ لأن فيه الكثير من الخير.

وتعتبر “ليلة النصف من شعبان” ضمن الأيام البيض الذي دعانا رسولنا الكريم إلى صيامها من كل شهر، حيث قال عنها أن صيام “ثلاثة أيام” من كل شهر يعتبر كصوم الدهر.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

الاستغفار والدعاء يحظيان بتشجيع كبير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا نقدم لكم مجموعة من الأدعية المفضلة خلال شهر شعبان: