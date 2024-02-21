هتصرفها أول يوم رمضان “حقيقة تبكير معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024” .. مبروك ياعم

حقيقة تبكير معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 في ظل قرب حلول شهر مارس 2024، يتزايد الاهتمام والترقب لموعد صرف معاشات هذا الشهر وقيمة الزيادة الجديدة، يسعى الكثير من المواطنين للحصول على هذه المعلومات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يعتاد المصريون على شراء المستلزمات الغذائية قبل حلول الشهر الفضيل.

حقيقة تبكير معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

يبدأ صرف المعاشات في الأول من شهر مارس 2024، بزيادة جديدة مقدارها 15% لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، والذين يبلغ عددهم نحو 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه، تأتي هذه الزيادة أيضا استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وفيما يتعلق بزيادة معاشات برنامج “تكافل وكرامة”، نسبة زيادة معاشات برنامج “تكافل وكرامة” تبلغ 15% بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه، مما يجعل نسبة الزيادة خلال السنة القادمة تصل إلى 55% من قيمة المعاش، وتم أيضا تخصيص مبلغ قدره 41 مليار جنيه لمعاشات برنامج “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

كيفية الاستعلام عن معاشات مارس 2024

زور موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.

ثم انقر على أيقونة “صاحب معاش”، ثم انقر على أيقونة “الخدمات التأمينية”.

استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

أضف الرقم القومي في الخانة الموضحة على الموقع، ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

أماكن صرف معاشات مارس 2024

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مارس 2024 من الأماكن التالية: