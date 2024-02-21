رجعت تانـي.. منحة العمالة الغير منتظمة + 11 فئة من حقها 1000 جنيه كل شهر

يريد المئات من العاملين الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة والتي تبلغ قيمتها 1000 جنيه، وهذا بعد سماع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء صندوق طوارئ وإعانة للعمالة الغير منتظمة، حيث يقوم الصندوق بمساعدة هذه الفئة لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، وحتى يستطيعوا الاستفادة من تحويل مستحقات الحسابات الصحية والاجتماعية، بهدف استثمارها لمواجهة حالات الطوارئ التي يتعرض لها هذه الفئة من العمالة، لمزيد من التوضيح فى هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

لقد وفرت وزارة العمل إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، حيث يستطيع جميع العمال المسجلين لدى القوى العاملة متابعة كل تفاصيل المنحة، من خلال اتباع هذه الخطوات الاتية:

الاتصال على رقم 142 للاستفسار عن منحة العمالة غير منتظمة.

الاتصال على رقم الخط الساخن 19468 تابع لوزارة القوى العاملة.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

لقد حددت وزارة العمل شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة حيث جاءت على النحو التالي:-

أن يكون العامل مصري الجنسية، ومن المقيمين داخل مصر وعمله يكون غير منتظم.

أن يكون اسمه مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

أن تكون حرفته مدونة في بطاقة الرقم القومي.

لا يكون لديه سجل تجاري.

ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، والتى تتمثل في (معاش تكافل وكرامة، أو معاشات التضامن الاجتماعي).

لا يكون من ملاك رؤوس ماشية للتجارة.

لا يمتلك حيازة أرض زراعية أكثر من فدان.

خطوات تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة

الدخول على موقع وزارة العمل عبر الرابط.

تسجيل البيانات الخاصة على الموقع.

الضغط على أيقونة تسجيل العمالة الغير المنتظمة.

في حالة عدم توافر البيانات عبر قاعدة وزارة القوى العاملة، يتم إعادة التقديم والتسجيل مرة أخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة