شوف اسمك موجود ولا لا “الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024” .. هتقبض في رمضان

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي يعتبر الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي أمرًا مهمًا للمواطنين في مصر الذين يرغبون في الاشتراك في برنامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

وزارة التضامن الاجتماعي قد وفرت آلية إلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى عبر موقعها الرسمي.

إليك الخطوات التفصيلية لكل منها:

للاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. اضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

اختر أيقونة الاستعلام.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، والذي يتألف من 14 رقمًا.

ستظهر النتيجة فورًا، حيث قد تكون إما بالقبول أو الرفض، وستُظهر قيمة الرصيد المتاح في حال القبول، وفي حال الرفض سيتم توضيح السبب.

لتقديم شكاوى في حالة عدم القبول:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

اختر أيقونة تسجيل شكوى.

اكتب تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

اضغط على تسجيل الشكوى بعد توضيح أسباب الشكوى ودعمها بالمستندات إن توافرت.

سيتم تزويدك برقم للشكوى، يجب الاحتفاظ به لمتابعة النتيجة بعد فحصها والرد عليها من قبل الجهات المعنية.

زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

إلى وقتنا الحالي لن يتم الإعلان رسميًا عن زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024، وأن كل ما في الأمر هو صرفها في بداية شهر رمضان أي يكون موعد الصرف يوم 15 من مارس سوف يوافق يوم 5 من شهر رمضان المبارك.