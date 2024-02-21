هسة في نينوي وكربلاء والكرخ “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024” أخر دفعة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والبحث عن الخدمة المخصصة للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.، وُفترض أن يكون هناك قسم خاص بالرعاية الاجتماعية يتيح للمواطنين الاستعلام عن حالتهم ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا، وذلك عبر إدخال بياناتهم الشخصية المطلوبة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يُمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “ مظلتي ” التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي.

” التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي. اختر خدمة الرعاية الاجتماعية من الخدمات المتاحة على المنصة.

حدد محافظتك من القائمة المتاحة بعد الوصول إلى صفحة الخدمة.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة واكتبها في الحقول المخصصة.

انقر على زر “ابحث الآن” للبدء في عملية البحث.

ستظهر الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية فور الانتهاء من عملية البحث.

الفئات المستحقة

في العراق تعتبر الرعاية الاجتماعية من الحقوق الدستورية للمواطنين، وتنظمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية عدة فئات من الأشخاص، وهي كالتالي:

العاطل عن العمل: الشخص الذي لا يمتلك عملاً ثابتاً أو مصدر دخل مستمر، ويكون متزوجاً ولديه أبناء، وتتراوح أعماره بين 18 و60 عاماً للرجال، وبين 15 و55 عاماً للنساء.

الأرملة: الشخص الذي توفي زوجها، وتكون مسجلة كأرملة في الهوية، ولديها شهادة وفاة لزوجها، وتتراوح أعمارهن بين 15 و55 عاماً.

المطلقة: الشخص الذي انفصلت عن زوجها بحكم قضائي، وتكون مسجلة مطلقة في الهوية، ولديها ورقة طلاق، وتتراوح أعمارهن بين 15 و55 عاماً.

زوجة المحكوم: الشخص الذي يكون زوجها محكوماً بالسجن أو الإعدام أو النفي، وتكون لديها نسخة من قرار الحكم، وتتراوح أعمارهن بين 15 و55 عاماً.

العزباء: الشخص الذي لم يتزوج بعد، وتكون عمرها 35 سنة فما فوق، ولا يوجد من يعولها.

اليتيم: الشخص الذي توفي أحد والديه أو كلاهما، ويكون عمره أقل من 18 عاماً، ولا يمتلك مصدر دخل أو وصي شرعي.

تهدف هذه الرعاية الاجتماعية إلى تحسين مستوى المعيشة والحماية من المخاطر وتمكين المستحقين من المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.