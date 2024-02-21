أرخص سعر كرتونة رمضان في الأسواق 2024 “في هذه الأماكن” + أماكن معارض أهلا رمضان

سعر كرتونة رمضان في الأسواق 2024 تتنافس المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت والهايبرات الكبرى بشكل حاد على تقديم أفضل عروض أسعار لكراتين رمضان 2024 في جميع المحافظات، ويتباين سعر الكرتونة بحسب حجمها ومحتوياتها، حيث طُرحت كراتين عائلية تحتوي على دواجن وياميش رمضان، وتتجه الأسر نحو شراء هذه الكراتين بغرض التوفير نظرًا لأن أسعارها تقدم أسعارًا أقل من سعر الجملة.

سعر كرتونة رمضان في الأسواق 2024

تُعد خدمتكم المتميزة لقرائكم ومتابعيكم في كل مكان أمرًا لا غنى عنه، وفي ضوء ذلك، نقدم لكم معلومات حصرية حول أسعار كرتونة رمضان 2024 في جميع المحافظات.

تتراوح أسعار الكرتونات في المحافظات المختلفة بين 109 و1200 جنيه، وهذا يعتمد بشكل كبير على المحتويات والأوزان، فتتضمن الكرتونة الواحدة المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، والمكرونة، والملح، والصلصة، والزيت، والشاي، والسكر، بأوزان وأعداد مختلفة.

في المحافظة المذكورة القليوبية، أوضح محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية أن أسعار الكرتونات متفاوتة، حيث تتراوح بين 138 و350 جنيهًا، وذلك بحسب محتويات كل كرتونة.

وتتنوع محتويات الكرتونات، فهناك كرتونة رمضان 2024 العائلية تضم الكثير من السلع الغذائية، بالإضافة إلى 3 دجاجات وياميش رمضان، ويصل سعرها إلى حوالي 1200 جنيه.

أما في محافظة القاهرة والجيزة، فتتراوح أسعار الكرتونات بين 109 و250 جنيهًا في مختلف فروع السلاسل التجارية، وتتوفر تشكيلة متنوعة من الأسعار تلبي احتياجات المواطنين.

في المنوفية، تتراوح أسعار الكرتونات بين 160 و250 جنيهًا، مع توفر كرتونة تضم فرخة بسعر يبدأ من 250 جنيهًا. وفي فرع أهلا رمضان بشارع أحمد شوقي في الفيوم، تبدأ أسعار الكرتونات من 155 جنيها.

أما في الإسكندرية، فتتراوح أسعار الكرتونات بين 155 و200 جنيه، حيث تتوفر بمختلف الأحجام والمحتويات في المحال والسلاسل التجارية والهايبرات المتواجدة في المحافظة.