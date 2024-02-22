شغل هيخليك برنس.. وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج للشباب والبنات بمرتبات تصل لـ 11 ألف كل شهر .. اوعي تضيع الفرصة عليك

يتساءل العديد من الشباب حول امكانية وجود وظائف البنك الأهلي متاحة لهم بعد الاعلان عن شئ من هذا القبيل، حيث يعد البنك الأهلي واحد من أكبر البنوك المصرية وحلمًا كبيرًا لكثير من الشباب للعمل به، وبعد أن أعلن مؤخرًا عن عدد من الوظائف نجد خريجي الجامعات يتساءلون عن وظائف البنك الأهلي المصري 2024 وشروطها وكيفية التقديم، بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة التخصصات المطلوبة للتعيين وهذا سنتعرف عليه بالتفصيل في السطور الآتية.

التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي

أن يكونوا خريجي كلية تجارة، في التخصصات الاتية: إدارة تسويق(محاسبة، تجارة خارجية، تمويل وضرائب) كليات إدارة الأعمال:(تسويق، لوجيستيات، إدارة أعمال دولية، نظم ومعلومات إدارية، بنوك، موارد بشرية، ائتمان) كلية حاسبات ومعلومات. كلية هندسة حاسبات( حاسبات، اتصالات). كلية اقتصاد وعلوم سياسية( اقتصاد، احصاء) كلية تكنولوجيا المعلومات. كلية حقوق.

الشروط المطلوبة لوظائف البنك الأهلي

تعتبر شروط العمل لهذه الوظائف محددة ومهمة لضمان توظيف الموظفين المؤهلين والمتميزين لتحقيق أهداف البنك وضمان جودة الخدمات التي يقدمها الموظف، وتتضمن شروط وظائف البنك الأهلي جاءت على النحو التالى:

ألا يكون للمتقدم صلة قرابة مع أي من العاملين في البنك، من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة. الحد الأقصى للسن 28 عاماً في تاريخ الموافقة على التعيين. ان يتطابق محل الإقامة الحالي مع المسجل في بطاقة الرقم القومي. مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات. للخريجين من أعوام 2020 و2021 و2022 و2023. بتقدير عام تراكمي جيد أو تقدير أعلى.

كيفية التقديم فى وظائف البنك الأهلي

للتقديم في وظائف البنك الأهلي يجب إتباع الخطوات التالية: