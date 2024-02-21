“حضروا البيض والالوان” متى موعد اجازة شم النسيم 2024 للقطاع العام في مصر… و جدول العطلات الرسمية
متى موعد اجازة شم النسيم 2024
يهتم عدد كبير من العاملين فب القطاع العام التعرف على موعد اجازة شم النسيم 2024، والذي يأتي مع بداية فصل الربيع ويستغل المصريون في هذا اليوم الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة ليتناولوا الأكلات التي يتميز بها هذا اليوم وهي البيض الملون والفسيخ والرنجة، وخلال الأيام الأخيرة بدأت عمليات البحث عن موعد اجازة شم النسيم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية ….
متى موعد اجازة شم النسيم 2024
ويأتي شم النسيم هذا العام في يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، وهذا اليوم ينتظره الكثير من الأشخاص الأطفال منهم والكبار، لما فيه من بهجة وفرحة كبيرة، فهو موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع ويسعى عدد كبير من الأسر التجمع في هذا اليوم والخروج إلى رحلات للحدائق العامة والمتنزهات مصتحبين معهم الأكلات الشعبية “الفسيخ والرنجة، والبيض الملون” والمشروبات الغازية والعصائر لقضاء يوم وسط الخضرة والهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس ، وسط تجمع الأهل والأصدقاء وركوب الدرجات وسط الحشائش والمناظر الطبيعية الخلابة.
موعد الإجازات الرسمية في مصر 2024
- إجازة انتصارات أكتوبر في الموافق 10 رمضان 1445 والموافق 19 مارس 2024.
- اجازة عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 .
- اجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.
- اجازة عيد العمال 1 مايو 2024.
- اجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 ذي الحجة، والموافق 15 يونيو 2024.
- اجازة عيد الجلاء سوف تكون في الموافق 18 يونيو 2024.
- وأخيراً اجازة ثورة يونيه في الموافق الأحد 30 يونيو 2024.