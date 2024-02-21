“حضروا البيض والالوان” متى موعد اجازة شم النسيم 2024 للقطاع العام في مصر… و جدول العطلات الرسمية

يهتم عدد كبير من العاملين فب القطاع العام التعرف على موعد اجازة شم النسيم 2024، والذي يأتي مع بداية فصل الربيع ويستغل المصريون في هذا اليوم الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة ليتناولوا الأكلات التي يتميز بها هذا اليوم وهي البيض الملون والفسيخ والرنجة، وخلال الأيام الأخيرة بدأت عمليات البحث عن موعد اجازة شم النسيم وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية ….

متى موعد اجازة شم النسيم 2024

ويأتي شم النسيم هذا العام في يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، وهذا اليوم ينتظره الكثير من الأشخاص الأطفال منهم والكبار، لما فيه من بهجة وفرحة كبيرة، فهو موسم حصاد المحاصيل الزراعية وتفتح زهور الربيع ويسعى عدد كبير من الأسر التجمع في هذا اليوم والخروج إلى رحلات للحدائق العامة والمتنزهات مصتحبين معهم الأكلات الشعبية “الفسيخ والرنجة، والبيض الملون” والمشروبات الغازية والعصائر لقضاء يوم وسط الخضرة والهواء الطلق والاستمتاع بأشعة الشمس ، وسط تجمع الأهل والأصدقاء وركوب الدرجات وسط الحشائش والمناظر الطبيعية الخلابة.

موعد الإجازات الرسمية في مصر 2024