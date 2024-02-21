عاجل “جدول صرف معاشات شهر مارس 2024+ قيمة الزيادة الجديدة بمناسبة رمضان” أحسب معاشك وصل كام

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 تشهد مجموعة كبيرة من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها حالة من الاستفسار حول موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع المستفيدين.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

يُعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، في تصريح سابق أن زيادة المعاشات الجديدة التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستُطبق اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2024.

بالتالي، يبدأ صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة في اليوم الأول من الشهر، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي في البنوك والبريد، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

يُمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها الاستعلام عن زيادة المعاشات وكل ما يتعلق بها من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تُوفر البيانات والمعلومات اللازمة للمستفيدين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بصرف زيادة نسبتها 15% في المعاشات، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مماثلة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما قرر الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بنسبة 50%، وارتفاع الحد الأدنى للمعاشات والأجور التأمينية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث أصبح 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، بزيادة بلغت 300 جنيه.

كما ارتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني وأصبح 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، بزيادة بلغت 2300 جنيه.