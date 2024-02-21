بعد زيادة 50% أعرف حالًا تاريخ صرف الرواتب 2024 لهذه الفئات .. وأحسب قبضك هيوصل كام

تاريخ صرف الرواتب 2024 وزارة المالية حددت 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين، بما في ذلك مرتبات شهر فبراير 2024، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تاريخ صرف الرواتب 2024

من المتوقع أن يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 22، وتستمر لمدة 5 أيام، حيث يتم الصرف خلال أيام الخميس 22 فبراير، والأحد 25 فبراير، والاثنين 26 فبراير، والثلاثاء 27 فبراير، والأربعاء 28 فبراير.

وتصرف المرتبات من فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي “ATM”.

يُذكر أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

وفقاً لإعلان وزارة المالية، يمكن للعاملين في الدولة صرف مرتبات شهر فبراير 2024 من خلال عدة أماكن، منها فروع البنوك، وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي “ATM”. تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، بدءًا من يوم الخميس 22 فبراير.

تتمثل قيم المرتبات لشهر فبراير 2024 كما يلي:

للدرجة السادسة: 4000 جنيه

للدرجة الخامسة: 4500 جنيه

للدرجة الرابعة: 5000 جنيه

للدرجة الثالثة: 5500 جنيه

للدرجة الثانية: 6000 جنيه

للدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7000 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 8000 جنيه

للدرجة العالية أو ما يعادلها: 9000 جنيه

للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 11000 جنيه.

تطبق زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2024، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.