بشرى سارة للجميع “التأمينات تزف بشرى لأصحاب المعاشات” موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يبحث الكثير من الأشخاص في الأيام الأخيرة عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وخاصة بعد الزيادة التي أفصح عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، وذلك بهدف رفع مستوى معيشتة المواطنين رغبتة في مواجهة ارتفاع الأسعار ، ولذلك سوف نوضح لكم تفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر مارس من خلال السطور القادمة لجميع أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

قامت الهىئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين والذين قد بلغ عددهم 11 مليون مواطن ، ومن المحتمل أن تبدأ الهيئة بصرف هذه المعاشات ابتداءً من يومي 1 و 2 من الشهر المقبل ، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات خاصة بالزيادة الجديدة في معاشات أصحاب المعاشات، وذلك لغرض التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، والجدير بالذكر أنه سيكون موعد الزيادة السنوية للمستحقين للمعاشات في شهر يوليو من كل عام، وتبلغ الزيادة 15%، وبينما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة في المعاشات وأجور العاملين في الدولة و تحديد الحد الأدنى للعاملين بالدولة بمبلغ 6 آلاف جنيه.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

الشريحة الأولى لمن يتقاضى معاش أكثر من 1000 جنيه، سيكون صرف المعاش يومي 1 و 2 مارس 2024.

وبينما الشريحة الثانية الدين يحصلون على معاش أكثر من 2000 جنيه سيكون صرف المعاش يوم 3 و 4 مارس 2024.

وأما الشريحة الثالثة للذين يتقاضون معاش أكثر من 3000 جنيه سيكون صرف المعاش يوم 5 و 6 مارس 2024.

وقد تم تحديد مواعيد لصرف معاشات شهر مارس 2024 وفقًا للمبلغ المتقاضى، بغرض تنظيم عملية الصرف.

ومن الجدير بالذكر انه يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة من خلال اتباع الخطوات الاتيه: