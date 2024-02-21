موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدائرة المستديرة مواجهة النصر والفيحاء اليوم، ولذلك بدأوا يبحثون عن موعد مباراة النصر والفيحاء والقنوات التي سوف تنقل المباراة، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة “دوري أبطال آسيا” وسوف نوضح لكم من خلال هذا التقرير موعد المباراة، والقنوات الناقلة لها، والتشكيل المتوقع لفريق النصر.

موعد مباراة النصر والفيحاء

يتم إنطلاق مباراة النصر والفيحاء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت المغرب.

وسوف يتم إقامة المباراة على ملعب “الأول بارك” في السعودية الأمر الذي يجعل هذه المباراة سهلة على فريق النصر؛ لأنه سوف يستغل الأرض والجمهور؛ حتى يحقق الفوز، ويتم تأهيله لدور “الربع نهائي” في “دوري الأبطال” خاصة بعد أن حقق النصر في مباراة الذهاب بهدف واحد حققه اللاعب ” كريستيانو رونالدو”.

وعلى الصعيد الآخر سيكون موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم بالنسبة لفريق الفيحاء اختبارًا صعبًا، فهدفه تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على أن يستمر في البطولة، خاصة بعد تأهله لدور الـ 16 من “دوري أبطال آسيا”.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

سوف يتم نقل موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم عن طريق قنوات “بي إن سبورت”، كما أنه سوف يتم نقل المباراة على قناة “ssc الرياضية”، وسوف يغيب حارس مرمى النصر” نواف العقيدي” عن حضور المباراة بسبب إيقافه.

التشكيل المتوقع لفريق النصر

تشكيل فريق النصر المتوقع الذي سوف يقرره المدير الفني لفريق النصر “لويس كاسترو” أمام فريق الفيحاء في “دوري أبطال آسيا” على النحو التالي: