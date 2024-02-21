نصيبك زاد الشهر ده ياعم “نصيب الفرد على بطاقة التموين بعد الزيادة الجديدة 2024 شهر مارس”

تزداد عملية البحث عبر محرك البحث جوجل في الأيام الاخيره عن نصيب الفرد على بطاقة التموين، وذلك بعدما انتشرت الكثير من الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة نصيب الفرد على البطاقة التموينية وذلك بداية من شهر رمضان 2024 بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث انه لم يتبقى سوى أسابيع قليلة على قدوم شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

نصيب الفرد على بطاقة التموين

يكون نصيب الفرد على بطاقة التموين 50 جنيه وذلك حتى أربعة أفراد على البطاقة التموينية بينما الفرد الخامس يكون له نسبة دعم 25 جنيه ويكون من حق الفرد أن يحصل على زجاج الزيت واحده و كيلو جرام واحد من السكر ويهتم الكثير من الأشخاص في زيادة نصيب الفرد وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية للبلد وفي ظل ارتفاع الأسعار.

أسعار السلع التموينية

بعد ان تعرفنا على نصيب الفرد على بطاقات التموينية بدأ العديد من الأشخاص بالبحث عن اسعار السلع التي توفرها وزارة التموين على البطاقة التموينية لعدد كبير من الأشخاص المستفيدين البطاقات التموينية وتكون الاسعار كالاتي: