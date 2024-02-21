ألحق بسرعة احجزلك شقة “طريقه حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024” قبل رمضان

يزداد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 في مصر، وذلك بعدما اعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، حيث قد تم طرح الشقق في المدن الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، لذلك يبحث الراغبين في التقديم على شقق الإسكان على طريقة الحجز والشروط اللازمة للتقديم.

طريقه حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، القيام بذلك من خلال الموقع الرسمي لصندوق دعم التمويل العقاري و الإسكان الاجتماعي ، أو من خلال مكاتب البريد الموجودة في مختلف المحافظات.

ويمكن الحجز عن طريق الدول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان المصرية.

– الضغط علي كلمة التقديم.

– قم بتحديد المشروع الراغب في التقديم عليه

– إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة مثل الاسم رباعي وحالة المتقدم الاجتماعية وقيمة دخله الشهري وغيرها من البيانات المطلوبه

– ومن ثم رفع المستندات والأوراق الرسمية اللازمة مثل البطاقة الشخصية السارية

– بعد ذلك إدخال رقم الهاتف الجوال.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

ينبغي على الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 تقديم بعض الأوراق وتتمثل فيما يلي :

– صورة من بطاقة الرقم القومي.

– شهادة الميلاد.

– شهادة التخرج

– إيصال غاز او مياه أو كهرباءحديث.

– الموقف من التجنيد للشباب

– شهادة ميلاد الزوجة للمتزوجين.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك عدة شروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي منها:-

– ان يكون راتب المتقدم يتراوح بين 2700 و7000 جنيه.

– الا يكون المتقدم قد حصل على شقق أو قطع أراضٍ من قبل وزارة الإسكان.

– ان يكون عمر الشخص بين 21 و51 سنة

ومن الجدير بالذكر أن مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 25 ألف جنيه الى 30 ألف جنيه، ويختلف القسط حسب الدخل الشهري الذي يحصل على المتقدم