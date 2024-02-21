“ضيف عيالك بسرعة” خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2024 وموعد التسجيل والفئات المستحقة للتقديم

يترقب الكثيرون فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للاستفادة من المقررات التموينية المختلفة والخبز، فمن المنتظر أن يتم فتح باب التسجيل بالتزامن مع الموارنة الجديدة المنتظر إقرارها في شهر يوليو، حيث تحرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم والمساعدة للأسر المصرية وتسهل للمواطنين عملية إضافة المواليد من خلال الموقع الرسمي لها، وسوف نتعرف معاً عن خطوات التقديم والشروط وموعد التقديم.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

من أكثر الخدمات التي يترقبها الكثير من المواطنين خلال الفترة المقبلة هي إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والتي يكثر فيه من استخدام السلع الغذائية المختلفة بشكل كبير من الزيت والسكر والأرز، كما أكدت وزارة التموين أن عملية إضافة المواليد متاحة للفئات المختلفة، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه إلى بوابة مصر الرقمية عبر شبكة الانترنت.

إذا لم يكن لديك حساب عبر المنصة فلابد من اختيار تسجيل جديد واتباع الخطوات الظاهرة.

إضافة البيانات الشخصية المطلوبة من الرقم القومي ورقم الجوال.

تسجيل اسم الأم واسم الطفل المرغوب إضافته.

إرفاق صورة من بطاقة الأب وبطاقة التموين.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد الأسرى لتأكيد البيانات التي تم تسجيلها.

الفئات المتاح لها إضافة المواليد على البطاقات التموينية

هناك بعض الفئات التي يسمح لها بإضافة المواليد الجدد والتي كشفت عنهم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتلك الفئات تتمثل في التالي: