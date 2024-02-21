مغامرات مش هتخلص ” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024″ سلي أطفالك مع أحلى الأفلام الكرتونية

تردد قناة توم وجيري تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي تبث الرسوم المتحركة الكلاسيكية حول العالم، تمتاز هذه القناة بعرض مسلسلات توم وجيري الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار على حد سواء.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

اسم القناة: توم وجيري (Tom and Jerry)

الفئة العمرية المستهدفة: الأطفال والعائلات

النوع: رسوم متحركة، كوميديا

اللغة: يتم بث البرامج باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة في بعض الدول

مميزات القناة

تقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة : تعتبر قناة توم وجيري مصدرًا رئيسيًا للترفيه والضحكات العالية الجودة للأطفال والكبار على حد سواء.

تعتبر قناة توم وجيري مصدرًا رئيسيًا للترفيه والضحكات العالية الجودة للأطفال والكبار على حد سواء. تعليمية : بالإضافة إلى الترفيه، تقدم القناة بعض الدروس التعليمية البسيطة من خلال مغامرات توم وجيري، مما يساعد في تعزيز المهارات العقلية والاجتماعية للأطفال.

بالإضافة إلى الترفيه، تقدم القناة بعض الدروس التعليمية البسيطة من خلال مغامرات توم وجيري، مما يساعد في تعزيز المهارات العقلية والاجتماعية للأطفال. مناسبة لجميع الأعمار : توفر القناة محتوى مناسبًا لجميع الفئات العمرية، مما يجعلها محبوبة من قبل الأطفال وعائلاتهم.

توفر القناة محتوى مناسبًا لجميع الفئات العمرية، مما يجعلها محبوبة من قبل الأطفال وعائلاتهم. شهرة البرنامج : يعتبر مسلسل توم وجيري من أشهر البرامج التلفزيونية في تاريخ الرسوم المتحركة، مما يزيد من جاذبية القناة.

يعتبر مسلسل توم وجيري من أشهر البرامج التلفزيونية في تاريخ الرسوم المتحركة، مما يزيد من جاذبية القناة. التنوع في البرامج: بالإضافة إلى توم وجيري، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرسوم المتحركة الكلاسيكية الأخرى التي تثري تجربة المشاهدة.

تردد قناة توم وجيري

نايل سات:

القمر الصناعي : نايل سات.

نايل سات. التردد 12149.

12149. استقطاب : أفقي.

أفقي. معدل ترميز 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ ⅚.

⅚. الجودةSD.

عرب سات: