“شغل علـيه القيمة”.. وظائف وزارة العمل في 15 محافظة .. اكثر من 3000 وظيفة متاحة كافة التخصصات

تم الاعلان على وظائف وزارة العمل الصفحة الرسمية لوزارة العمل عن توفير وظائف وزارة العمل 2024 جديدة، حيث توفر 3212 فرصة عمل خالية في 38 شركة خاصة في 9 محافظات، ويتاح تقديم الطلبات حتى نهاية فبراير القادم،وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدر عن الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص، وحدد الإعلان تفاصيل الوظائف المتوفرة وكيفية التقدم لها وشروط القبول فيها، وذلك براتب مجزٍ ونظام تعيين، ودعا وزير العمل حسن شحاتة كافة الشباب الذين تتوافر لديهم أهلية التقدم بسرعة التقديم،تابعوا المزيد من المعلومات فى المقال التالى.

وظائف وزارة العمل 2024

تتضمن وظائف وزارة العمل 2024، طلبات مقدمة من 38 شركة في القطاع الخاص لها مقرات في 9 محافظات وتحتاج الى تشغيل 3212 شابًا براتب 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف، إلى جانب حصول الموظف على التأمين الصحي والاجتماعي، وقد تلقت الوزارة عدد من طلبات التوظيف في عدد من التخصصات منها لأشخاص ذوي إعاقة.

موعد التقديم لوظائف وزارة العمل 2024 بالمحافظات

لقد حددت الوزارة طريقة التقديم لوظائف وزارة العمل 2024 بالمحافظات، خلال شهر يناير حتى نهاية فبراير القادم، على أن تقدم الطلبات يوميًا للإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة القوى العاملة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، كما أتاحت وزارة العمل التقديم لـ وظائف وزارة العمل 2024 عن طريق أرقام وعناوين الشركات المعلنة، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وظائف القوى العاملة 2024 فى المحافظات

تتوفر وظائف القوى العاملة 2024 الجديدة في 9 محافظات وهي:

القاهرة.بورسعيد.القليوبية.الدقهلية.الغربية.

البحيرة.الوادي الجديد.الشرقية.سوهاج.

وظائف وزارة العمل 2024

تشمل الوظائف المطلوبة عدة تخصصات هي كالتالي:

مهندسين جودة.

سكرتارية.

مشرف إنتاج.

افراد امن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال انتاج.

اخصائى سلامة وصحة مهنية.

مندوب تسويق.

مدير منطقة أمن.

مهندسين ميكانيكا.

مراقبين جودة.

مقدم طلبات.

طباخين.

مساعد امين مخزن.

مسئول تمويل.

سائقين رخصة اولى وثانية وثالثة.

أخصائي تمويل.

مسئول تعيينات.

مندوبين مبيعات وتوصيل.

فنيين جميع التخصصات.

تخصصات اخرى.

طريقة التقديم فى وظائف وزارة العمل 2024

نقدم لكم خطوات توضح كيفية التقديم في وظائف وزارة العمل 2024 إلكترونيا عن طريق الاتى: