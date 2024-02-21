خطوات الاستعلام عن زيادة شهر مارس  لأصحاب المعاشات 2024 “هنـــا” مبروك ياعم الزيادة الجديدة

قبل شهر رمضان الكريم وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يتم صرف معاشات مارس 2024 دائما في اليوم الأول من الشهر وبما أن من المتوقع أن يحل شهر رمضان 2024 فلكيا يوم الاثنين 11 مارس المقبل فسيتم صرف معاشات شهر مارس في الأول منه وهو يوم السبت 10 مارس 2024.

الاستعلام عن زيادة شهر مارس لأصحاب المعاشات 2024

1. قم بإنشاء حساب على موقع التأمينات الاجتماعية للوصول إلى الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها. 2. اختر أيقونة “صاحب معاش” ثم انقر على “الخدمات التأمينية”. 3. اضغط على “استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”. 4. أدخل الرقم القومي في الخانة المخصصة على الموقع ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر لك بيانات أساسية حول ملف المعاش الخاص بك بما في ذلك قيمة المعاش المقررة لشهر مارس 2024.

الأماكن المتوفرة لصرف معاش شهر مارس

1.ماكينات الصراف الآلي ATM: يمكن سحب مدفعاتهم عن طريق ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أماكن متعددة.

2.فروع بنك ناصر الاجتماعي: يتيح الحصول على معاشه من خلال زيارة فروع بنك ناصر الاجتماعي المعتمدة.

3.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة: يمكن استخدام تطبيقات المحافظ الإلكترونية على هواتفهم المحمولة لاستقبال مدفعاتهم وإجراء عمليات مالية.

4.البنوك التجارية: يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على معاشاتهم من خلال فروع البنوك التجارية المعتمدة.

5.منافذ شركة فوري Fawry: يمكن للمستفيدين من المعاشات استخدام خدمات شركة فوري Fawry لصرف مدفعاتهم من خلال شبكة منافذها المتوفرة.