كشوف أسماء نقل النفوس اخر وجبه في العراق “أعرف اسمك نزل ولالا عشان تقبض قبل رمضان”

أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن إصدار مجموعة من الوجبات التي شملت عددا كبيرا من طلبات نقل النفوس في جميع أنحاء المحافظات العراقية تعتبر خدمة “نقل النفوس” من بين الخدمات الإلكترونية الحيوية التي لا غنى عنها حيث تسعى الوزارة جاهدة لتوفيرها بأقصى درجات الكفاءة والسهولة للمتقدمين والراغبين في تعديل بياناتهم الشخصية وتقديم المستندات الضرورية المتعلقة بالسجل المدني.

كشوف أسماء نقل النفوس اخر وجبه

للقيام بتحميل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبات الأخيرة يرجى اتباع الخطوات التالية بعناية:

1. الدخول إلى موقع بوابة المواطن الحكومية التابعة لوزارة الداخلية. 2. انقر على الزر “أسماء نقل النفوس”. 3. قم بتحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. 4. اختر المحافظة المتعلقة بالشخص المتقدم. 5. أدخل بيانات المواطن بما في ذلك الاسم الرباعي ورقم الطلب. 6. انقر على الزر “استخراج”.

بعد اتباع هذه الخطوات ستتمكن من تنزيل جميع كشوفات أسماء نقل النفوس الخاصة بالوجبات الأخيرة بسهولة ويسر.

لتقديم في لخدمة نقل النفوس

كنت ترغب في التقديم لخدمة نقل النفوس في العراق لعام 2024 يرجى احضار المستندات التالية:

1. صورة من البطاقة القديمة للهوية الشخصية. 2. مستند السجل المدني الخاص بالعائلة. 3. صورة وأصل من البطاقة الانتخابية للشخص المتقدم. 4. صورة من مجلس السكن للمتقدم. 5. جميع المستندات المعنية بتغيير الاسم واللقب في الدولة.

بتقديم هذه المستندات ستكون قد استوفيت الشروط الضرورية للتقديم في خدمة نقل النفوس لعام 2024 في العراق.