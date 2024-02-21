استقبل حالًا “تردد قناة وناسة على النايل سات 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

هناك العديد من القنوات التي تعرض الأغاني والأناشيد الموجهة للأطفال بشكل ممتع وتثقيفي من بين هذه القنوات قناة وناسة لولو تبرز بتقديمها لأجمل الأغاني والأناشيد للأطفال يمكنك بسهولة معرفة تردد قناة وناسة لولو الجديدة وتنزيلها على أي قمر صناعي فيما يلي المعلومات اللازمة

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد:11470

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد قناة وناسة على العرب سات:

التردد:11270

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بعد معرفة تردد القناة يمكنك تنزيلها على جهاز التلفاز الخاص بك عبر البحث عنها في قائمة القنوات وحفظها في القائمة الخاصة بك بهذه الطريقة يمكن لأطفالك الاستمتاع بأجمل الأغاني والأناشيد الموجهة لهم على قناة وناسة 2024 بسهولة ويسر.

ضبط وتنزيل قناة وناسة2024 على الجهاز الخاص بك