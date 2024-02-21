تردد القنوات
استقبل حالًا “تردد قناة وناسة على النايل سات 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية
هناك العديد من القنوات التي تعرض الأغاني والأناشيد الموجهة للأطفال بشكل ممتع وتثقيفي من بين هذه القنوات قناة وناسة لولو تبرز بتقديمها لأجمل الأغاني والأناشيد للأطفال يمكنك بسهولة معرفة تردد قناة وناسة لولو الجديدة وتنزيلها على أي قمر صناعي فيما يلي المعلومات اللازمة
تردد قناة وناسة على النايل سات
- التردد:11470
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
تردد قناة وناسة على العرب سات:
- التردد:11270
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
بعد معرفة تردد القناة يمكنك تنزيلها على جهاز التلفاز الخاص بك عبر البحث عنها في قائمة القنوات وحفظها في القائمة الخاصة بك بهذه الطريقة يمكن لأطفالك الاستمتاع بأجمل الأغاني والأناشيد الموجهة لهم على قناة وناسة 2024 بسهولة ويسر.
ضبط وتنزيل قناة وناسة2024 على الجهاز الخاص بك
- 1. اضغط على زر القائمة الموجود في ريموت الكنترول الخاص بجهاز التلفاز.
- 2. اختر كلمة البحث اليدوي من القائمة التي تظهر.
- 3. اضغط على كلمة “إضافة ترددات” لإدخال تردد القناة.
- 4. حدد القمر الصناعي المناسب سواء كان عرب سات أو نايل سات حسب توافره في منطقتك.
- 5. قم بإدخال بيانات القناة مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ حسب المعلومات المتاحة لديك منها.
- 6. اضغط على كلمة “بحث” للبحث عن القناة.
- 7. ستظهر لك قناة وناسة في قائمة القنوات المتاحة.
- 8. قم بالضغط على كلمة “حفظ” لحفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.