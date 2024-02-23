شغالة ليل ونهار.. تردد قنوات الأطفال 2024 “توم وجيري + وناسة + ليبيا كيدز + طيور الجنة” 24 ساعة

تزايد البحث مؤخرا على محركات البحث عن تردد قنوات الأطفال بواسطة الامهات، حيث تعتبر قنوات الاطفال هي مصدر اساسي لتسلية وتقديم بعض الترفيه والفرح للطفل، ومع تعدد واختلاف وكثرة القنوات فيكون اولياء الامور في حيرة في اختيار الافضل منها لطفله بشرط ان تكون محتوي آمن في وقت يلعب الاعلام فيه سلاح ذو حدين، وهنا يجدر البحث عن قناة تحافظ على طفلك وفي نفس الوقت تكون مصدر ترفيهي ومسلي له، وتوجد الكثير من القنوات في الوطن العربي اشهرها طيور الجنة ووناسة وقناة كراميش وغيرها، ولهذا نقدم اليكم تردد ابرز قنوات الاطفال من خلال سطور المقال.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تم انشاء القناة منذ 16 عاما واكتسبت شهرة واسعة كونها أول قناة في الوطن العربي تقدم هذا النوع من المحتوي وخاص فقط بالأطفال، وتحرص القناة على تعليم الطفل آداب الدين والاخلاق الحميدة من خلال برامج تعليمية متنوعة والاناشيد التي يتم بثها على مدار اليوم، وتخصص القناة يوميا فقرة خاصة لتعليم الابناء كيفية تلاوة القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة، كما تحرص القناة على تنمية مهارات الطفل وتشجيعه على التفكير والابداع، ويمكن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد الاتي:

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة وناسة على النايل سآت

تعتبر ايضا قناة وناسة من اشهر قنوات الاطفال التي تتميز بعرض افلام الكرتون وكذلك الاغاني بشخصية لولو التي يحبها الاطفال، ويمكن استقبال تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سآت كما يلي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تقوم القناة بتحديث التردد الخاص بها كل فترة لتحسين جودة الصورة والصورة وضمان جودة المحتوي الذي تقدمه القناة، ولذلك يتساءل الكثير من الامهات عن تردد القناة على النايل سآت كما يلي: