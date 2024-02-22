اعرف اخر اخبار مواعيد قطع الكهرباء في رمضان بحسب قرارات الوزارة .. مش هتفطر في الضلمة!!

يرغب الكثير من المواطنين، في معرفة جدول مواعيد قطع الكهرباء في رمضان الجديد في كافة المحافظات مع قرب حلول شهر رمضان، ويتساءل الكثيرون حول تغيير جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024 وانقطاع الكهرباء يكون قبل أم بعد الإفطار،وأعلنت شركة الكهرباء عن نيتها تخفيض عدد ساعات قطع الكهرباء في شهر رمضان المبارك لتكون ساعة واحدة فقط بدلاً من ساعتين، حتى لا يؤثر انقطاع التيار على العبادات التي يمارسها المسلمون سواء صباحاً أو مساءً، وسوف نوضح لكم مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان المبارك لهذا العام فى هذا التقرير.

مشاورات لتخفيف أحمال التيار الكهربائي في رمضان

لقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء هو المسؤول الوحيد عن الإعلان عن المواعيد الرسمية لتخفيف الأحمال، حيث أنه لم يصدر أي قرار رسمي يخص خطة تخفيف الأحمال في شهر رمضان المبارك 2024 حتى الآن.

وتحدث مشاورات في الوقت الحالي من قبل الجهات المعنية لتنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وتحديد مواعيد قطع الكهرباء في رمضان 2024، الذي يأتي يوم 11 مارس المقبل، اعتباراً من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة الـ 5 مساءً، أي تنفذ بشكل يومي وفي النهار فقط وهذا مراعاة للشهر المبارك.

جدول مواعيد قطع الكهرباء في رمضان

لقد كشفت شركات الكهرباء، عن أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة، وسيكون مواعيد قطع الكهرباء في رمضان على التالي: