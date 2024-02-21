وزارة العمل استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf في بغداد وعموم المحافظات العراقية

استعلم الآن عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf، حيث تم الكشف عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين انطبق عليهم الشروط للاستحقاق دعم الوجبة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية، والتي تستعد الوزارة لتجهيز مبالغ الدعم الخاصة بها بالتواصل مع الحكومة العراقية لتوفير الدعم اللازم، والذي يليه الإعلان المباشر عن موعد صرف الدعم.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الجديدة، وطرق الاستعلام عنها عبر المنصات الرسمية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

تشتمل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من العمل فهم أحوج المواطنين لتقديم مساعدة ودعمهم في كل ما يطلبون، ثم يليهم الأسر التي تعاني من الفقر ضيق اليد وخاصتا الأسر التي فيها حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تدعم الوزارة العاطلين عن العمل لحين توفر وظيفة مناسبة، فهذه الفئات التي تحقق هدف الوزارة من الدعم المقدم من الرعاية.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي: spa.gov.iq. اضغط على هيئة الحماية الاجتماعية. الدخول برامج الرعاية الاجتماعية. ادخل البيانات المطلوبة نحو رَقَم البطاقة الزكية ورقم الهُوِيَّة والاسم. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي الأخيرة. اضغط استعلام.

سيتم تحميل كشوفات الرعاية بصيغة pdf لتتمكن من الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة.

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اسماء الرعاية الاجتماعية الوجية السابعة

جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة ينتظرون إعلان موعد الوجبة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وقد صرح وزير العمل السيد الدكتور أحمد الأسدي أن الوزارة بصدد الإعلان عن موعد الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية، وان الإعلان عنها يتطلب التنسيق مع وزارة المالية لتغطية مبالغ الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الأخيرة في بغداد

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية في بغداد وعموم المحافظات العراقية من خلال موقع وزارة العمل باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل من الرابط التالي: molsa.gov.iq. اضغط على برامج الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة السابعة. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة. اضغط تحميل الكشوفات بصيغة pdf.

إلى هنا وصلنا لنهاية المقال الذي بنا في طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf، وما يدور حول الوجبة الجديدة من تفاصيل.