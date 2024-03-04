2000 دينار.. التسجيل على منحة البطالة في الجزائر الكترونيا موقع الوكالة الوطنية للتشغيل ‏www.minha.anem.dz inscription

تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل للمواطنين تسهيل إجراءات إمكانية التسجيل على منحة البطالة في الجزائر، وهي تعد مساهمة من الدولة في رفع العبء الاقتصادي والمعيشي عن كاهل المواطنين، وتصل قيمة هذه المنحة إلى حوالى 13 ألف دينار جزائري ويتم الحصول عليها طبقا لشروط وخطوات محددة نتعرف عليها من خلال التقرير التالى.

شروط التسجيل على منحة البطالة في الجزائر

يجب توافر بعض الشروط حتى يمكن من التسجيل على منحة البطالة في الجزائر والتي جاءت على النحو الآتي:

يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات ذات قيمة مادية.

الالتزام بجميع المعايير التي تفرضها الجهة المعنية.

ألا يتجاوز سن المتقدم 49 عامًا أو ألا يقل عن 19 عامًا.

إرفاق جميع المستندات اللازمة والمطلوبة للحصول على هذه المنحة عند التقديم.

الحالات الغير مستفادة من منحة البطالة في الجزائر

فى حالة طلب المستفيد وقف المنحة.

فى حالة وفاة المستفيد.

فى حالة حصول المستفيد على وظيفة جديد أثناء أخذ المنحة.

فى حالة حصول المستفيد على اى مصدر دخل.

فى حالة رفض المستفيد فرصة عمل مقدمه له.

كيفية التسجيل على منحة البطالة في الجزائر

تسهل الوكالة الوطنية للتشغيل لجميع المواطنين إمكانية التسجيل على منحة البطالة في الجزائر في عدة خطوات بسيطة وهي كما يلى: