صدور قرار الترقيه الجديد.. رابط الاستعلام عن نتائج ترقيات الأساتذة 2024 عبر الموقع الرسمي

تعتبر مهنة التدريس من أكثر المهن المهمة على المستوى العام، وتحرص وزارة التعليم من الحين إلي أخر ترقية بعض المعلمين المتميزين، ويتم التساؤل على رابط الاستعلام عن نتائج ترقيات الأساتذة 2024 ليتمكنوا من معرفة الأستاذة التي وقع عليهم الاختيار في الترقية، وقد تم التأكيد علي أن الترقية لا تستهدف مرحلة معينة من مراحل المعلمين، ولكن يتم الترقية بناءً على مهاراتهم وأيضاً قدرتهم على إدارة المرحلة، سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج ترقيات الأساتذة 2024

حرصت وزارة التعليم في تونس على طرح رابط الاستعلام عن نتائج ترقيات الأساتذة 2024 ليتمكنوا المعلمين من استخدامها في التعرف على الأشخاص الذين تم ترقيتهم، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم بتونس من خلال الضغط على الرابط

ستجد كافة رتب المعلمين واضحة على الشاشة يتم اختيار الرتبة التي تود الاستعلام على ترقيتها من الرتب الموضحة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية وأيضاً المهنية للمعلم، حتى يتم البحث علي الاستعلام، ومن الضروري التأكد من أن البيانات التى تم تسجيلها صحيحة مئة بالمئة.

من الضروري ارسال بعض الوثائق والمستندات التى يجب تقديمها، وهي صورة شخصية للمعلم، ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية، كما يجب تقديم صورة من المؤهل العلمي الخاص بالمعلم، وكافة الشهادات التعليمية الحاصل عليها المعلم.

يلزم علي المعلم تسجيل موعد الاختبار التي يتناسب معه، وأيضاً مكانة من الخيارات الموجودة على الشاشة، واختيار أيضاً المنطقة السكنية.

من الضروري حضور المعلم في الموعد والمكان التي تم تحديده لإنهاء المقابلة الشخصية، وفي حين قبول المعلم سيتم إخباره بالقبول المبدئي، بعدها يتم اعلان النتيجة فور الانتهاء من التقديمات بالكامل.

ما هي شروط ترقية الأساتذة

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في التقديم على الترقية، يجب التعرف على شروط التي يجب توافرها في المعلم، وهي:

يلزم على المتقدم أن يكون مقيد في القطاع التعليمي الحكومي، وأن يكون ملتزم بكافة الحقوق السياسية والمدنية.

ويجب أن يكون لائق بدنياً، ليتم قبول طلبة.

عدد المعلمين المرشحين لترقية المعلمين

أتاحت الأكاديمية المعنية للمعلمين رابط التسجيل والاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 ترقيات المعلم، وأعلنت الأكاديمية التابعة لوزارة التربية والتعليم أن إجمالي المرشحين من المعلمين للترقيات وصل إلى 400 ألف معلم، كما تم فتح باب التقديم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وهذا في إطار حرص الأكاديمية على تسهيل عملية الترقية على كافة المرشحين.