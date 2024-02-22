ظهرت رسميًا بالاسم نتائج الثالث متوسط 2024 تمهيدي الدور الاول موقع نتائجنا mlaezmna.com

ينتظر الطلاب والطالبات نتائج الثالث متوسط 2024 تمهيدي في عموم محافظات العراق، حيث أكدت وزارة التربية العراقية استمرار تصحيح الاوراق ورصد العلامات وتجميعها وسيتم اعلان نتيجة كل مديرية على حدة عبر الموقع الرسمي للوزارة او من خلال موقع نتائجنا، ويترقب الطلاب بفارغ الصبر اعلان نتيجة الدور الاول من الثالث متوسط تمهيدي ومن المتوقع الاعلان عنها خلال ايام قليلة، ونوضح لكم خلال سطور المقال رابط الاستعلام عن النتيجة فتابعوا معنا.

موعد نتائج الثالث متوسط 2024 تمهيدي

انطلقت امتحانات الفصل الاول بداية شهر شباط الحالي وانتهت دون حدوث أي مشاكل طارئة داخل لجان الاختبارات، وأكدت الوزارة على بدء عمليات التصحيح في غرف الكنترول بعد نهاية الاختبارات مباشرة والتي تمر بمراحل عديدة، بداية من تصحيح اوراق الاجابات والتي تتم بدقة متناهية حتي يحصل كل طالب على حقوقه وذلك بتشديد من الوزارة، وبعدها تتم عمليات رصد ومراجعة الدرجات وبعدها تُعتمد النتيجة بشكل رسمي وترفع على سيرفرات الوزارة وتنشر على المواقع الالكترونية وتكون متاحة لجميع الطلاب بصيغة PDF، وتحظى نتيجة الثالث متوسط بأهمية كبرى لدى الطلاب واولياء الامور حيث على أساسها يتم تحديد انتقال الطالب الي المرحلة الثانوية، وتبذل الوزارة كل جهدها لمحاولة اعلان النتيجة في اسرع وقت ممكن.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط الدور التمهيدي 2024

توفر وزارة التربية العراقية للطلاب امكانية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 تمهيدي عبر موقعها الرسمي، حتي يتمكن الطلاب من العثور عليها بكل سهولة في لحظات وتوفير الوقت والجهد عليهم، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية العراقية، او موقع نتائجنا الالكتروني. ادخال بيانات الطالب وهي الاسم والرقم الامتحاني في الحقل المخصص لذلك. اختيار نتيجة الثالث متوسط الدور التمهيدي 2024. والنقر على زر استعلام وخلال ثوان تظهر النتيجة على هيئة PDF بشكل مفصل ويمكن طباعتها والاطلاع عليها باي وقت.

وننصح الطلاب بضرورة متابعة موقع وزارة التربية او الصفحة الرسمية لهم على الفيسبوك حيث يتم الاعلان عن موعد النتيجة والتي من المقرر أن تكون خلال أيام، وننشر رابط الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها رسميا.