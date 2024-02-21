طريقة الاستعلام عن نتائج ترقيات الاساتذة 2024 تونس والشروط المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين في دولة تونس من الإستعلام عن نتائج ترقيات الأساتذة، حيث إن وزارة التربية التونسية قامت مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من المقبولين في باب الترقيات التي تم فتحها مؤخرًا أمام جميع الأساتذة، ويمكن الإستعلام عن الترقيات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شروط ترقيات الأساتذة 2024 تونس

تتمثل أهم شروط القيام بالتقديم في ترقيات الأساتذة بتونس، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على رتبة عالية في الأساتذة.

ألا يزيد الشخص المتقدم عن 55 عامًا.

ذات لياقة طبية.

أن يكون من ضمن الفئات التي حققت إنجازات علمية وعملية.

يجب أن ألا يكون محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو ما شابهه ذلك.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالقبول في ترقيات وزارة التربية.

خطوات الإستعلام عن نتائج ترقيات الأساتذة 2024 تونس

جاءت أهم خطوات القيام بالإستعلام عن نتائج ترقيات الأساتذة في تونس، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية التونسية.

إدخال اسم المتقدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة الإستعلام عن ترقيات الاساتذة.

بعد ذلك يتم إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالمتقدم من الرقم الوطني.

التأكد من جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة عن النتائج.

وتساهم هذه الترقيات والوظائف في القضاء بشكل كبير على نسبة كبيرة من البطالة، إضافة إلى أن الترقيات يأتي معها زيادة في المرتبات والحوافز والبدلات وغير ذلك من الإجراءات المالية التي يتم العمل على ضخها فور الموافقة على الترقيات، ويمكن التقديم إليه بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان.