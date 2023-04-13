أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا جديدًا في ساعات اليوم الذي يفيد بقرار عاجل من قبلها، يهدف هذا القرار إلى تسهيل سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024، و يقع على كافة أولياء الأمور، نقدم لكم قيمة مصروفات المدارس اليابانية المصرية 2023 وطريقة السداد، وكافة التفاصيل، تابعونا.

قيمة مصروفات المدارس اليابانية المصرية 2023 وطريقة السداد

تصل قيمة النفقات في المدارس اليابانية في مصر عام 2024 إلى 15800 جنيه، وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم الفني، بينما كانت تبلغ 14100 جنيه في العام الدراسي السابق، فيما يتعلق بتنظيم جميع الإجراءات والقواعد المتعلقة بأسعار الكتب المدرسية، سوف يتم إصدار قرار من وزارة التربية والتعليم بخصوص نظام المناهج الجديد، وسيتم إخطار ولي الأمر بهذا الأمر بشكل رسمي.

سداد مصروفات المدارس اليابانية المصرية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال بيان صادر عنها، اختيار عدة سبل مختلفة لأولياء الأمور بهدف تسهيل سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024. وتضمنت تلك السبل ما يأتي

يمكن لأولياء الأمور أن يقوموا بإجراء الدفع المباشر لكافة نفقات الدراسة وكذلك نفقات الزي المدرسي مباشرة في المدرسة باستخدام جهاز POS.

يستطيع أولياء الأمور التسديد بزيارة فرع بنك مصر لجميع المصروفات المدرسية، مثل الزي والكتب، باستخدام إيصال السداد.

أقساط مصروفات المدارس المصرية اليابانية

أوضحت وزارة أنه يجب الحصول على نسخة أصلية من إيصال الدفع، ولا يمكن قبول صورة منها حتى لو كانت على تطبيق هاتف، كما تم توفير خيارات مختلفة لسداد الأقساط، والتي يجب دفعها ثلاث مرات، وهي كالآتي

يتم دفع الدفعة الأولى خلال أسبوع من تزويد ولي الأمر بإشعار بقبول ملف الطفل. يدفع القسط الثاني في شهر نوفمبر. يتم سداد الثلث الأخير من المبلغ في شهر يناير.



الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

بالنسبة للطالب الذي يرغب في التقدم للدراسة في المدارس اليابانية، يمكنه الوصول إلى رابط خاص تم إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يشير إلى الموقع الرسمي للمدارس اليابانية للفصل الدراسي 2024/2023. والطريقة المتاحة هي التقديم عبر الإنترنت، يمكن التقدم حاليًا في المدارس المصرية اليابانية لطلب الالتحاق برياض الأطفال المستوى الأول “KG1”. وبالنسبة للمستوى الثاني “KG2” حتى الصف الثاني، فقد تم فتح بعض المقاعد ولكنها محدودة.