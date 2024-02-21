اتحدد رسمي الان .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين الحكومة والبنك

مواطنين كثيرة نجد أنهم يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، فقد قامت وزارة المالية في مصر بتوضيح هذا الموعد، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي بين أنه توجد زيادة مقررة على تلك الرواتب، وسيتم بدء صرفها مع دفعة شهر مارس القادم 2024م، وهذا لرفع مستوى المعيشة في حيز الغلاء الذي تمر به البلاد.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وزارة المالية أوضحت موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث إنها قالت إن الصرف سوف يكون في يوم 21 مارس 2024م، ويكون حسب الجدول التالي:

يوم الخميس الذي يكون موافق الحادي والعشرون من شهر مارس 2024 يكون اليوم الأول من صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس.

كما أن يوم الأحد الذي يكون موافق الرابع والعشرون من شهر مارس 2024 يكون اليوم الثاني لصرف تلك المرتبات.

هذا بجانب يوم الإثنين الذي كون موافق الخامس والعشرون من شهر مارس 2024 يكون اليوم الثالث من شهر مارس.

كذلك يوم الثلاثاء الذي يكون السادس والعشرون من شهر مارس 2024 يكون اليوم الرابع لصرف تلك المرتبات.

هذا بجانب يوم الأربعاء السابع والعشرون من شهر مارس 2024 يكون اليوم الخامس لصرف المرتبات.

جدول زيادة مرتبات شهر مارس 2024

بينت وزارة المالية أنه توجد زيادة برواتب شهر مارس 2024م، وهي تكون كالآتي:

الدرجة الممتازة يتلقى فيها المواطن حوالي 11000 جنيه

كما أن الدرجة العالية يتلقى فيها المواطن حوالي 9000 جنيه

كذلك أن المدير العام ينال على حوالي 8000 جنيه

الدرجة الأولى ينال فيها المواطن على 7000 جنيه.

كذلك أن الدرجة الثانية ينال فيها المواطن على 6000 جنيه

هذا بجانب أن الراتب الخاص بالدرجة الثالثة يكون 5500 جنيه

كما أن الدرجة الرابعة راتبها يبلغ حتى 5000 جنيه

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