ملف محافظتك بالاسـم.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي pdf

يتزايد البحث مؤخرا في العراق عن رابط الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ، حيث تقدم حكومة العراق عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدعم المادي لكافة العائلات الفقيرة والمحتاجة من أصحاب الدخل الضعيف أو معدومي الدخل، وقد استحدثت الوزارة منصة مظلتي الإلكترونية التي يمكن من خلالها التسجيل فى الحصول على الدعم بكل سهولة وبشكل إلكتروني وكذلك معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية ولأدق التفاصيل فى السطور القادمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأقصى جهد من خلال محاولة الانتهاء من إجراءات الفحص والبحث عن طلبات المتقدمين لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة المستفيدين والمستوفين شروط الوزارة، وذلك للإعلان عن الأسماء في أقرب وقت ممكن.

شروط التقديم في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

سوف يتم استفادة العديد من المواطنين الذين يستوفون الشروط التي نصت عليها الوزارة ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن لا يكون للمستفيد أملاك عقارية وأصول ذات قيمة عالية. يشترط أن يكون المستفيد عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستديمة داخل دولة العراق. يشترط أن يكون عمر المستفيد من الشباب لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما. يجب أن يكون عمر المستفيد من البنات لا تقل عن 16 عاما ولا تزيد عن 55 عاما. يجب ألا يكون المستفيد عليه أحكام جنائية أو مخلة بالشرف. يجب أن يملك المستفيد هوية سارية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: