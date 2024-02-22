“مبرووك ليكم” نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني

تتصدر نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عمليات البحث عبر الانترنت من الطلاب والأهالي، وذلك في ظل رغبة العديد من الطلاب في معرفة نتيجة الجهد المبذول طوال الفصل الدراسي الاول بجميع محافظات العراق، ومن جانبها أكدت وزارة التربية استمرار عمليات تصحيح الاوراق ومراجعة الدرجات وفور الانتهاء منها ستكون جاهزة للاعتماد ونشرها على الموقع الرسمي للوزارة، وننشر لكم عبر موقعنا كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وموعد الاعلان عنها من خلال السطور القادمة.

موعد نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

انتهت امتحانات الدور الاول للصف الثالث متوسط في 31 كانون الثاني بعدما استمرت لمدة عشر ايام تقريبا في كافة المحافظات، وتشير التقارير الرسمية من داخل وزارة التربية ان عمليات تصحيح اوراق الاجابات مازالت قائمة حتى هذا التوقيت، حيث نبهت الوزارة على المصححين تحرى الدقة خلال وقت المراجعة لتحقيق العدالة بين الطلاب ويحصل كلا منهم على حقه من الدرجات، وتحاول غرق الكنترول خلال الايام المقبلة الانتهاء من رصد وتجميع الدرجات واعداد كشوفات بأسماء الطلاب الناجحين ورفعها على سيرفرات موقع الوزارة الرسمي بعد اعتمادها، ويذكر انه سيتم الاعلان عن نتيجة كل مديرية على حدة فور انتهاء التصحيح.

وأكدت مصادر عديدة على اقتراب ظهور النتيجة خلال الايام المقبلة ولكن نسب النجاح وعلامات الطلاب في المواد الدراسية مرتفعة عن الاعوام السابقة، وحتى الآن لم تصدر الوزارة موعد نهائي لكشف الستار عن نتيجة الدور الاول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الاول الثالث متوسط 2024

توجد بعض الخطوات التي يتعين على الطالب القيام بها للحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، والتي جاءت على النحو التالي: