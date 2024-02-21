بشري للطلاب مبارك عليكم النتيجة.. رابط نتائج نظام نور 1445 الفصل الدراسي الثاني بالرقم السري عبر موقع noor.moe.gov.sa

خلال هذا التوقيت بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية لمختلف الفئات الابتدائية والمتوسطة والثانوية يبحث عدد كبير جدا من الطلاب على الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج عبر النظام النور، حيث قد أكدت وزارة التعليم السعودية بأنه قد تم بالفعل بدء أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بأوراق الطلاب، وهذا بعد الانتهاء من الامتحانات بشكل يومي، ومن ثم يتم رفع النتائج على البوابة الإلكترونية لموقع نظام نور وبالنسبة لجميع الطلاب الباحثين عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج، من خلال هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل التفاصيل وطريقة الاستعلام عن النتائج بالخطوات الصحيحة مع الرابط الرسمي الخاص بموقع نظام نور تابعونا للتفاصيل

نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1445

أعزائي الطلاب وأولياء الأمور الموجودين في المملكة العربية السعودية أصبح الآن متاح لكم الاستعلام عن نتائج نظام نور من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بهذه البوابة التعليمية والتابعة بعض الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الدخول مباشرة على منصة نور من هنا.

الخطوة الثانية يتم فيها كتابة اسم المستخدم ويتبع هذا بكتابة كلمة المرور وإدخال رمز التحقق.

الخطوة الثالثة يتم فيها الكبسة على أيقونة زر تسجيل الدخول ويتبع هذا اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

الخطوة الرابعة يتم فيها تحديد الصف الدراسي التابع له الطالب ويتبع هذا النقر على أيقونة الاستعلام عن الدرجات.

أهمية نظام نور التعليمي

نجد أن نظام نور هو أحد أهم أنظمة التعليم عن بعد التي تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية تحديدا في عام وكان هذا خلال جائحة الكورونا قد تم تعطيل الدراسة فعليا في جميع المدارس والجامعات الموجودة في المملكة، وبناء عليه بدلا من إلغاء الفصول الدراسية قد تم إنشاء منصة نور الإلكترونية ونجد أن هذه المنصة تقدم للطلاب العديد من الخدمات لعل من أبرزها إمكانية الاستعلام عن النتائج، بالإضافة إلى إمكانية حل الواجبات المدرسية والتواصل مباشرة مع المدرسين واستخدام تلك المنصة يتطلب أن يتم تفعيل حساب عليها، مع ضرورة أن يكون الطالب حاصلا على الجنسية السعودية.