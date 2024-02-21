لعب طفلك مع سبونج.. نزل تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024 شاهد أفضل الأغاني وأروع الأناشيد

قناة سبونج بوب الجديد، هي من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأفلام الطفولية المختلفة والمميزة، إضافة إلى أن القناة كذلك لها دور كبير في جذب شريحة كبيرة من الأطفال، ويمكن القيام بإستقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الجديد للقناة.

استقبل تردد قناة سبونج بوب 2024 على النايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة سبونج بوب الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة التي من أهمها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11355.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

تردد قناة سبونج بوب 2024 العرب سات

وبكل سهولة يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة سبونج بوب الجديد على العرب سات، كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة سبونج بوب هو العرب سات.

التردد الجديد هو 12169.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

استقطاب القناة هو عمودي.

استقبل قناة سبونج بوب على الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة سبونج بوب على النايل سات والعرب سات، وفقًا للأتي:-