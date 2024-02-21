للمهتمين في البورصة.. تردد قناة CNBC Arabia الجديد على نايل سات بآخر تحديث (2024)

تعتبر قناة CNBC Arabia على النايل سات من بين أبرز القنوات التي يتابعها المهتمون في عالم الأموال والأعمال والبورصة، إذ تندرج هذه القناة ضمن شبكة CNBC التي تحظى بشهرة عالمية واسعة، وتتميز القناة بتقديم محتوى إخباري اقتصادي متخصص يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تغطية شاملة لآخر التطورات في سوق المال، وفي هذا المقال سنتناول لمحة عنها، إضافة إلى التردد الخاص بها.

لمحة عن قناة CNBC Arabia

تأسست قناة CNBC عربية في عام 2003 ميلادي، وتتبع لشبكة CNBC International Group التابعة بدورها لشركة Comcast Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي قناة اقتصادية وتبث برامجها باللغة العربية، تركز القناة على الشأن الاقتصادي في الوطن العربي والعالمي، وتقدم محتوى متنوعاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تتابعها فئة واسعة من الأشخاص الذين يعملون في مجالات متعلقة بالاقتصاد ويهتمون بمتابعة الأسواق المالية، وتركز القناة على تقديم تغطية مفصلة للأخبار المالية والتجارية في العالم العربي والدولي، تتم عمليات بث البرامج من مقرها الرئيسي في مدينة دبي للإعلام في دبي، وتضم مكاتب لها في عدة مدن منها أبو ظبي والمنامة والرياض والكويت والدوحة وجدة والخبر والقاهرة.

إليكم تردد قناة CNBC Arabia الجديد على نايل سات

نقدم لكم تفاصيل تردد قناة CNBC Arabia على القمر الصناعي نايل سات من خلال النقاط التالية.

القمر: نايل سات

التردد: 11785 (v)

27500

4\3

الجودة: عالية الدقة

يذكر أنه ستظهر القناة في قائمة القنوات باسم “CNBC Arabia”.