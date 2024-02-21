مبروكـ.. رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1445 وخطوات الاستعلام

بعد أن أتاحت وزارة التعليم السعودية نظام نور الإلكتروني، والذي تقوم من خلاله الهيئات التعليمية بالاستعانة بالعديد من الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية، والتي كانت من ضمن الخطط المستقبلية التي تحتوي عليها رؤية المملكة لسنة 2030، أصبح أنه بإمكان الطلاب أن يطلعوا على نتائج كل فصل دراسي عبر استخدام نظام نور من خلال إنشاء حساب خاص بالطالب على النظام، يمكنه ذلك الحساب من استخدام جميع الخدمات المدرجة على نظام نور.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1445

لقد تم الانتهاء من إجراء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، ومن هنا يبدأ التصحيح ثم رفع النتائج على نظام نور، وللاطلاع على نتائج الطلاب يتم القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى نظام نور من خلال استخدام الرابط هنا.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لفتح حساب الطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ومنها يختار الطالب خدمة نتائج الطلاب.

ثم اختيار المرحلة الدراسية والعام الدراسي المقيد بهما الطالب.

يتم كتابة رمز التحقق المرئي ثم النقر على كلمة استعلام.

بعد مرور ثوان معدودة سوف تظهر نتيجة الطالب.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور باستخدام رقم الهوية الوطنية

إذا تم فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب الطالب فإنه يمكنه أن يقوم بالاستعلام عن نتيجته باستخدام رقم الهوية الوطنية بدلاً منها، وذلك عبر الخطوات التالية: