رابط التقديم على مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والأوراق المطلوبة

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 للقضاء على البطالة الموجودة بالبلاد من أجل مساعدة هؤلاء الأشخاص في الحصول على أجر شهري يساعدهم على العيش في ظل ظروف البلاد الحالية، ولذلك أطلقت استمارة تقديم يستطيع أي شخص تتوافر فيه الشروط التقديم بها، وسوف نوضح لكم من خلال المقال طريقة التسجيل في الاستمارة والأوراق المطلوبة وموعد المسابقة.

مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

يمكن لأي مواطن تتوافر فيه شروط مسابقة الجمارك التسجيل عن طريق استمارة التقديم، وذلك من خلال اتباع الآتي:

اذهب إلى موقع “المديرية العامة” الرسمي لحكومة الجزائر من هنا.

قم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

سوف تنتقل بعد ذلك إلى “استمارة تسجيل البيانات”.

سجل بياناتك بطريقة صحيحة.

يجب أن تسدد كافة الرسوم التي وضعتها الوزارة.

أرسل المستندات والأوراق المطلوبة.

سوف يتم تحويلك تلقائيا الى “مديرية الجمارك العامة” للانتهاء من باقي الخطوات.

اضغط في النهاية بعد التأكد من كافة البيانات على أيقونة إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

على كل متقدم للمسابقة إحضار الأوراق والمستندات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها، وهي كالتالي:

نسخة من “بطاقة الهوية الوطنية” الخاصة بك، والأصل للاطلاع عليها.

شهادة مؤهلك العلمي الذي حصلت عليه.

طلب مكتوب بخط اليد.

صورة من “الاستمارة الإلكترونية” تكون مطبوعة تحتوي على كافة بياناتك الشخصية.

إيصال سداد رسوم المسابقة.

شهادة عمل وخبرة إذا كان لديك.

موعد مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

سوف يتم التسجيل في مسابقة الجمارك الجزائرية بداية من وقت نشر الإعلان وحتى 15 يوم عمل بشرط أن يسلم جميع المتقدمين كافة المستندات الى المديرية في”شارع 19، شارع الدكتور سعدان، الجزائر العاصمة”.

وسوف تراجع المديرية جميع الملفات الناقصة، وبعد ذلك تقوم بإبلاغ المتقدمين بمكان وموعد المسابقة عن طريق إرسال رسالة نصية على هواتفهم