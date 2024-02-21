لعشاق الأفلام والمسلسلات.. إليكم تردد قناة Mix One الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (فبراير 2024) مع لمحة سريعة عنها

تقدم قناة Mix One مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام، بما في ذلك المسلسلات التركية الشيقة والأفلام الهندية والأجنبية البارزة، إضافة إلى الأفلام المصرية الحديثة التي تحظى بإعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتتميز Mix One بمجموعة من الميزات التي جعلتها واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في مصر والعالم العربي، وفي المقال سنتناول هذه المزايا والتفاصيل التقنية لتردد القناة مع لمحة سريعة عنها.

تردد قناة Mix One الجديد بآخر تحديث على القمر الصناعي نايل سات

نقدم لكم من خلال السطور التالية تفاصيل تردد قناة Mix One على القمر الصناعي نايل سات، وبعد ضبط التردد، سيتمكن المشاهدين من متابعتها بسهولة.

الجودة: SD

التردد: 11843 (H)

27500

5\6

يذكر أن بعد ذلك سيصبح اسم القناة في قائمة القنوات هو “Mix One”، كما أن قناة Mix One لا تزال حديثة وهي غير متاحة بعد للمشاهدة المباشرة عبر الإنترنت في الوقت الحالي.

لمحة عن قناة ميكس وان

تم إطلاق قناة ميكس وان المصرية بعد نجاح قنوات “ميكس” التي تتبع لها، وتقدم القناة مجموعة واسعة من أفلام الأكشن والرعب الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى الأفلام الكوميدية ورسوم الأطفال والفانتازيا، هذا التنوع الذي تقدمه القناة يجذب جمهوراً كبيراً ويسهم في توفير تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين، حيث أصبحت تتمتع قناة ميكس وان بجماهيرية واسعة، ويتجاوز عدد مشاهديها الملايين، وتقدم القناة برنامجاً محدثاً بشكل دوري لعروضها، يمكن العثور عليه عبر موقع القناة أو عبر البحث عنه في محركات البحث، وهذا البرنامج أو جدول البث يتضمن مواعيد عرض المسلسلات والأفلام ومواعيد إعادة عرضها أيضاً.