موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121
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موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121 وتردد قناة ATV الناقلة لها

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

elbadilmمنذ 12 ساعة
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يبحث مُتابعو المسلسل الدرامي التركي “المؤسِّس عثمان” عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121 وتردد قناة ATV الناقلة لها، خاصةً بعد حدوث أحداث شيقة وجدلية في الحلقة 120، تسبب ذلك في انتظار الجميع عرض الحلقة 121 من المسلسل التركي “المؤسس عثمان” اليوم عبر قناة ATV، وهي القناة المنقولة رسميًا ومع ذلك، توجد بعض القنوات التي حصلت على حقوق بث هذا المسلسل في مواعيد أخرى.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121 وتردد قناة ATV الناقلة لها

تم تحديد موعد عرض الحلقة 121 من مسلسل المؤسس عثمان، لكي يتمكن الجمهور من متابعة الأحداث المثيرة في الجزء الرابع من هذا المسلسل التاريخي التركي، يُعَدُّ هذا المسلسل التركي واحدًا من الأهمِّ الذي حقَّقَ شهرةً كبيرةً خلال السنوات الأخيرة، حتى استطاعَ أن يحصِد ملايين المشاهدات في بلادِ العالمِ العربي.

ستُعرضُ 121 من مسلسل “المؤسِّس عثمان” اليوم، الأربعاء، في الثاني عشر من أبريل، على قناة ATV، في تمامِ الساعة السابعة مساءً بتوقيتِ القاهرة، والتاسعَة بتوقيتِ المملكةِ العربيةِ السُّعوديَّةِ، تشمل دول الخليج العربي مثل قطر والكويت مع سوريا وغيرها العديد من الدول.

تردد القناة الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121

ATV ستقوم بعرض الحلقة 121 من مسلسل المؤسس عثمان، ويمكن الحصول بسهولة على ترددها، خاصة أن التردد موجود على قمر نايل سات وأيضًا قمر أسترا، يمكن استقبال جميع القنوات في الوطن العربي بما في ذلك قمر نايل سات وغيره من أقمار الاتصالات.

تردد قناة ATV علي القمر الصناعي علي نايل سات

  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.
  • الاستقطاب عمودي.
  • معدل الترميز 27500.
  • التردد 10796.
  • القمر الصناعي نايل سات.
  • أسم القناة .. ATV التركية.

تردد قناة ATV علي القمر الصناعي علي استرا

  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.
  • الاستقطاب عمودي.
  • معدل الترميز 27500.
  • التردد 12692.
  • القمر الصناعي استرا.
  • أسم القناة .. ATV التركية.

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elbadilmمنذ 12 ساعة
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