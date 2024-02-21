“مبارك للناجحين“ رابط نتائج نظام نور 1445 الفصل الدراسي الثاني

أعلنت المملكة العربية السعودية عن المنصة الالكترونية نور، والتي يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات التعليمية المتنوعة التي تخص المعلمين والمعلمات بالإضافة إلى الطلاب أيضا، كما أنه يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الاختبارات في كافة المراحل التعليمية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط المنصة وكيفية التواصل معها بشكل مباشر.

رابط منصة نظام نور

وفقًا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم داخل المملكة أنه يمكن الاستعلام عن كافة الخدمات التعليمية من خلاله وذلك بدلا من الذهاب إلى المدارس، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور.

يجب تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بالطالب.

يرجى تحديد المرحلة المقيد بها الطالب.

أخيرا يجب الضغط على كلمة بحث، وسوف تظهر النتيجة.

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بنظام نور.

ثم يجب الضغط على كلمة هل نسيت كلمة السر.

يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة.

يجب الضغط على كلمة التالي، ثم يرجى إدخال البريد الإلكتروني والنقر على إرسال.

ثم بعد ذلك سوف يتطلب الموقع إدخال كلمة مرور جديدة.

أخيرا يجب تسجيل الدخول من جديد.

كيفية التواصل مع نظام نور

يمكنك الآن التواصل مع نظام نور بالطرق التالية: