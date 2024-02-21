رسميا الان.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين واماكن الصرف

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صرف مرتبات مارس 2024، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، وتسعى الحكومة جاهدة لدعم للموظفين والمتقاعدين، وتسريع الإجراءات التشريعية لصرف الزيادة قبل حلول رمضان، ولكن يبقى موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة رهن موافقة البرلمان، وننتظر الإعلان الرسمي من الجهات المعنية لتحديد الموعد النهائي، ونود أن نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في الفقرات التالية.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وحتى الأربعاء 27 مارس من نفس العام، وحتى الآن، لم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن تقديم موعد الصرف قبل شهر رمضان، وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه، مع زيادة إضافية تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، كما تشمل المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه.

زيادة رواتب شهر مارس 2024

إستجابةً للظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة رواتب شهر مارس 2024 لكافة الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية، وستشمل الزيادة جميع الدرجات الوظيفية، كما يلي:

الدرجة الوظيفية الممتازة: تصل إلى 12.200 جنيه.

الدرجة الوظيفية العالية: تصل إلى 10.200 جنيه.

مدير عام: تبلغ حوالي 9.200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولى: حوالي 8200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الثانية: تصل إلى 8000 جنيه.

الدرجة الوظيفية الثالثة: تصل إلى 7500 جنيه.

الدرجة الوظيفية الرابعة: تصل إلى 7000 جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة: تصل إلى 6500 جنيه.

الدرجة الوظيفية السادسة: تبلغ حوالي 6000 جنيه.