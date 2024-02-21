“ابسطي العيال واعملي شغل البيت يا ست الكل” .. ضبط قناة وناسة للأطفال على التردد الجديد 2024 على النايل والعرب سات

تمثل قناة وناسة أطفال أهمية كبيرة للعديد من الأطفال الذين يبحثون عن محتوى جديد ومسلٍّ في عالم الكرتون، فهي تقدم محتوى هادفًا على مدار الساعة، يمكن مشاهدته دون ملل أو قلق، حيث تتميز القناة بعرض محتوى لائق ومألوف للجميع، دون أي مشاهد غير لائقة، مما يجعلها محطة مفضلة للأسر والأطفال من جميع الأعمار.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تردد قناة وناسة الجديدة على النايل سات

التردد: 11470 / 11559 (عمودي).

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة بيبي على العرب سات

التردد الجديد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تثبيت القناة

يمكنك تثبيت قناة وناسة على الرسيفر الخاص بك باستخدام الخطوات التالية:

الضغط على القائمة الرئيسية.

اختيار الإعدادات أو الاعدادات المتقدمة، ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي أو البحث اليدوي.

اختيار القمر الصناعي المناسب، سواء كان نايل سات أو عرب سات، اعتمادًا على المعلومات التي قدمتها.

إدخال البيانات الخاصة بالتردد، معدل الترميز، والاستقطاب وغيرها من المعلومات المطلوبة لاستقبال قناة وناسة.

الضغط على زر البحث.

بعد البحث، يمكنك اختيار حفظ أو تأكيد لحفظ الإعدادات الجديدة.

بعد ذلك، سيقوم الرسيفر بتحميل القنوات الجديدة، ومن ثم يمكنك العثور على قناة وناسة والاستمتاع بمحتواها على تلفازك.

أشهر أغاني القناة

الأغاني التي تُعرض على قناة وناسة.