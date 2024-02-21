طفلك مش هيزهق منها .. أضبط تردد قناة سبيس تون الجديدة 2024 space toon للأطفال على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة سبيس تون هي من إحدى أهم قنوات الأطفال المعروفة على الأقمار الصناعية المختلفة ويبحث عدد كبير جدا من الآباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة سبيس تون وهذا لأنها من قنوات الأطفال المحببة جدا للصغار، ويرجع هذا لعدة أسباب أبرزها فضلا محتواها المميز الذي يعرض على شاشتها من برامج الأطفال والمسلسلات والأغاني، تلك التي تخاطب الصغار من فئات عمرية مختلفة ونجد أن المحتوى الخاص بقناة سبيس تون هو أمن تماما لذلك يحرص الآباء على وجود هذه القناة ضمن قائمة الأطفال الموجودة لديهم، ومن خلال موقعنا وفي هذا الموضوع نذكر لكم الترددات الجديدة لقناة سبيس تون عبر الأقمار الصناعية المختلفة تابعونا لمزيد من التفاصيل.

تردد قناة سبيس تون 2024

لقد تم افتتاح قناة سبيس تون للأطفال لأول مرة في عام 2000 ومنذ هذا التوقيت وحتى الآن نجد أن قناة سبيس تون من قائمة قنوات الأطفال الأكثر شهرة على الإطلاق في مختلف الدول، وقد تمكنت هذه القناة من جذب ملايين المشاهدين الصغار خاصة في الدول العربية وبالنسبة للترددات الجديدة لها فقد جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي NileSat

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي ArabSat

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

أهم مسلسلات قناة سبيس تون

نجد أن قناة سبيس تون للأطفال تقدم باقة مميزة جدا من المسلسلات الكرتونية منها ما هو مترجم والآخر مدبلج باللغة العربية وهذه مسلسلات تساعد الأطفال الصغار على تنمية الإدراك لديهم وفهم العديد من القيم بأسلوب بسيط وسهل ومن تلك المسلسلات ما يلي: