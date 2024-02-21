“التسلية يعني طيور الجنه” تردد قناة طيور الجنه الجديد على نايل وعرب سات.. مستني ايه ادخل نزلها فورا..!!

تردد قناة طيور الجنة هو موضوع يثير اهتمام العديد من الأشخاص خاصة الأهالي الذين يبحثون عن برامج مناسبة لأطفالهم وتعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم برامج تربوية وترفيهية للأطفال، تعمل قناة طيور الجنة على نقل قيم اجتماعية وأخلاقية إيجابية للأطفال من خلال برامجها المتنوعة التي تشمل الرسوم المتحركة الألعاب الأناشيد الدينية والبرامج التعليمية يتابع الملايين من الأسر في الوطن العربي البرامج التي تعرض على هذه القناة بسبب جودتها وتنوعها.

تردد قناة طيور الجنه

تسعى قناة طيور الجنة لنقل رسالة إيجابية للأطفال من خلال تقديم برامج تعليمية ترفيهية تشجع على التفكير والابداع من خلال محتواها الغني والممتع تحاول القناة تحفيز الأطفال على تطوير مهاراتهم وتعلم القيم الحسنة من الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة تحظى بشعبية كبيرة بين الأهالي نظراً للمحتوى الذي تقدمه والجهود التي تبذلها في إثراء حياة الأطفال بطريقة ممتعة ومفيدة يمكن القول إن قناة طيور الجنة تلعب دوراً هاماً في تربية الأجيال الصاعدة على مبادئ وقيم إيجابية.

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11274.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ3/4.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 11310.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معامل تصحيح الخطأ 27500.

مميزات قناة طيور الجنه