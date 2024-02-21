حمليها لأولادك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات لمتابعة أناشيد وبرامج ولا أروع للأطفال

لا بيت يخلو من الأطفال يستغني عن قناة طيور الجنة، حيث على رأس قنوات الأطفال الفضائية المشهورة، وقد تخصصت القناة في عرض أناشيد برسوم متحركة وأناشيد أخرى يقدمها نجوم القناة وجميعها مقدم للأطفال، ولهذا البحث قائم عن تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل وكيفية تثبيت التردد على القمر، بحيث يتمكنوا من متابعة أي محتوى تعرضه القناة على شاشتها، ونوضح لكم هذا بتقرير اليوم، فتابعوا.

تردد قناة طيور الجنة 2024 نايل سات

بدئت قناة طيور الجنة بعرض محتواها على القمر الصناعي نايل سات، ثم انتقلت إلى عرب سات، ومن جديد عادت لنقل محتواها على القمر الصناعي نايل سات، وتناسب قناة طيور الجنة الأطفال الصغار، وفي نفس الوقت الكبار أيضًا، فهي مناسبة لجميع أفراد الأسرة، وما ميز القناة وجعلها مشهورة هي أن غالبية الأناشيد والبرامج يقدمها الأطفال، وبالتالي يري الطفل نفسه من خلال القناة، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة برقم 11258.

الاستقطاب: الأفقي.

معدل الرمز: 27500.

التصحيح للخطأ 3/4.

وللعلم أن قناة طيور الجنى موجهة للأطفال وبإشراف من رئيسها خالد مقداد، ومكانها عمان بالأردن وتقوم بإرسال محتواها في مختلف دول العالم العربي.

استقبال تردد قناة طيور الجنة 2024

طيور الجنة متواجدة على القمر الصناعي نايل سات، وتبث المحتوى في كل الوطن العربي على مدار 24 ساعة، حيث تأسست منذ 16 عام تقريبًا، وسيتمكن الآباء والأمهات من استقبال القناة إن ساروا على الخطوات التالية: