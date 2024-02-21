فرحي عيالك ونزليها.. اضبط الان تردد قناة وناسه للاطفال الجديد على النايل سات 2024.. لولو يالولو فينك يالولو !!

قناة وناسه هي قناة تلفزيونية تعنى ببث البرامج والمحتوى الترفيهي للأطفال وتمتاز بتقديم برامج تربوية وتعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية وقد قامت القناة حديثاً بتغيير ترددها مما أثار اهتمام العديد من الأهالي والأطفال لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة وناسه الجديد.

تردد قناة وناسه

تعتبر قناة وناسه من القنوات الرائدة في مجال بث البرامج الهادفة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تعزز قيم التعاون والتفاعل الإيجابي بين الأطفال كما تسعى القناة إلى تشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال برامج تحفيزية ومسابقات متنوعة وتحديث تردد قناة وناسه يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز مكانتها بين الفضائيات التي تستهدف الجمهور الصغير ويشكل فرصة لتقديم محتوى جديد ومتميز يلبي تطلعات الأطفال ويساهم في تنمية قدراتهم واليكم تردد القناة على النايل سات

التردد الخاص بالقناة 11270.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3\4.

الاستقطاب عمودي.

افضل برامج قناة وناسه

من بين البرامج التي تعرضها قناة وناسه الجديدة يمكن ذكر برنامج فريق البطل الذي يعتمد على تنافس الأطفال في مجموعة من التحديات البدنية والذهنية وبرنامج حكايات مسك الذي يحكي قصصاً ملهمة ومثيرة لخيال الأطفال وأيضا تمتاز القناة بتقديم جودة بث تليق بالمتابعين في مختلف المناطق هذا وتوفر القناة أيضاً الكثير من برامج وكرتون وتحديات للاطفال مما يجعلها من اكثر القنوات انتشارا.