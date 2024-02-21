“وحش الفئة المتوسطه وصل” .. سعر ومواصفات سيارة شيفروليه كابتيڤا 2024..ادخل اعرف سعرها بسرعة..!!

تم إطلاق شيفروليه كابتيڤا 2024 بفضل ميزاتها الفريدة والمبتكرة التي تجعلها تبرز بين منافساتها في فئتها تأتي هذه السيارة بتصميم عصري وجذاب يجمع بين الأناقة والقوة وتحتوي على مواصفات خارقة تجعلها اختيارا مثالي للمستهلكين الباحثين عن سيارة عصرية ومتطورة.

سيارة شيفروليه كابتيڤا 2024

من أبرز مواصفات شيفروليه كابتيڤا 2024 هو محركها القوي الذي يعمل بسلاسة وكفاءة مما يمنحها أداء فائق واستجابة سريعة كما تتميز السيارة بنظام تعليق متطور وفعال يضمن راحة الركاب أثناء القيادة على الطرق الوعرة والصعبة بالإضافة إلى ذلك تحتوي شيفروليه كابتيڤا 2024 على تكنولوجيا متطورة تضمن تواصلا ممتازا ومتميزا مع السائق بفضل شاشة لمسية كبيرة تعرض جميع البيانات بشكل واضح وسلس كما تضمن العديد من الأنظمة الذكية الأمان والتحكم بالسيارة بشكل أمن وفعال.

مواصفات سيارة شيفروليه كابتيڤا 2024

المحرك ومواصفاته تتميز السيارة بمحرك تربو 4 أسطوانات بسعة 1450 سم³ مع ناقل حركة CVT يعزز قوتها إلى 148 حصانًا ويضفي عليها عزم دوران بقوة 255 نيوتن متر يتسع خزان الوقود لـ 52 لترًا مما يمنحها قدرة استثنائية وأداء متميز.

تعزيز السلامة والأمان السلامة والأمان إضافة إلى الجوانب الميكانيكية الرائعة تأتي السيارة مزودة بأحدث تقنيات السلامة والأمان تتضمن ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي للحفاظ على مسافة آمنة ونظام مراقبة ضغط الإطارات للتأكد من سلامتها بالإضافة إلى نظام التحذير من الاصطدام وحساسات الركن الأمامية والخلفية كما تمتاز بفرامل يد كهربائية وقفل مركزي للحماية الإضافية ولتوفير رؤية شاملة، تم تجهيز السيارة بكاميرا للرؤية المحيطية ولحماية الركاب تم تضمين وسائد هوائية للتصادم ونظام يساعد في المرتفعات لتعزيز الثبات بالإضافة إلى نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

سعر سيارة شيفروليه كابتيڤا 2024

ويُعتبر سعر شيفروليه كابتيڤا 2024 مناسب ومنافس في فئتها، مما يجعلها خياراً مثالياً للعديد من المستهلكين المهتمين بالحصول على سيارة عالية الجودة بسعر معقول فهي تأتي بسعر بسعر حوالي مليون و 630 ألف جنيهاً.