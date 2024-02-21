بضغطة زر حياتك تتغير.. شارك في مسابقة الحلم بصورة استثنائية وأربح 100,000 دولار بمناسبة يوم التأسيس 1445 “الكل كسبان”

فرصة فريدة من نوعها قد تم الإعلان عنها بمناسبة الاحتفالات بيوم التأسيس السعودي حيث قد أوضحت إدارة مسابقة الحلم عن إتاحة فرصة لجميع المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية وكذلك المقيمين لتسجيل الدخول على سحب جائزة بمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار في مسابقة الحلم، على أن يكون هذا دون رسوم اشتراك ومعروف أنها مسابقة الحلم هي من المسابقات التي تتميز بالمصداقية وتعتبر هي من أكبر مسابقات المعلومات العامة والمعروفة على مستوى الشرق الأوسط ككل، لمزيد من التفاصيل تابعوا السطور القادمة.

سحب مسابقة الحلم مجانا بالسعودية

في هذا السياق قد أعلنت قناة إم بي سي خبر سعيد لجميع الأسر والعائلات الموجودة ويأتي هذا الخبر بالتزامن مع قدوم يوم التأسيس أنه الآن متاح لجميع الأفراد القيام بالتسجيل في سحب مسابقة الحلم للفوز بجائزة مالية تصل إلى 100,000 دولار، ولكن هناك شرط لهذا الأمر أن يكون التسجيل في المسابقة متاح حتى يوم 22 فبراير، وهو يوم التأسيس ونجد أن هذا القرار جاء لزيادة فرص الربح لأكبر قدر من الجمهور السعودي، وهذا من من شأنه أن يحقق أكبر عدد من الأحلام لبعض الفئات التي تتوقع الفوز أو قد تكون بحاجة إلى هذا الأمر، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالسحب وطريقه الاشتراك عبر موقع مسابقة الحلم بتويتر سابقا أو اكس حاليا.

جوائز مسابقة الحلم

نجد أنه من المقرر أن تقدم مسابقة الحلم خلال هذا العام مجموعة من الجوائز النقدية بقيمة تصل إلى 3.8 مليون دولار وقد جاءت الجوائز على النحو التالي: