“بدون إنقطاع ولاتشويش” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 TOM and JERRY على الأقمار الصناعية

يبحث العديد من أولياء الأمور عن التردد الخاص بقناة توم وجيري، وهي تعتبر من أبرز القنوات الترفيهية الخاصة بالأطفال على مستوى العالم العربي لما تقدمه القناة من محتوى يتناسب مع أعمار الأطفال مما جعل غالبية الشعب العربي وخاصة الأطفال يبحثون عن التردد الخاص بالقناة، ونوضح في السطور التالية التردد الخاص بالقناة لعام 2024 وكيفية إدخال التردد لأجهزة الاستقبال الخاصة في المنزل.

المحتوى الخاص بقناة توم وجيري

هناك الكثير من البرامج والمسلسلات الكرتونية التي تعرضها قناة توم وجيري والتي تعجب الأطفال والكبار وتجعلهم يتساءلون عن تردد تلك القناة لتثبيتها في أسرع وقت، حيث تعمل القناة جاهدة على كيفية إسعاد الأطفال، لذا تقوم بعرض بعض الأعمال الكرتونية، نذكر منها على سبيل المثال:

سبونج بوب والذي يعد من المسلسلات الكرتونية المفضلة للمشاهدة من قبل الكثيرين.

مسلسل الكرتون لمحبي كرة القدم الكابتن ماجد.

يتم عرض مسلسل مغامرات السندباد البحري.

كيفية ضبط التردد الخاص بقناة توم وجيري

تعتبر قناة تون وجيري من قنوات الأطفال المسلية، ونتناول فيما يلي الخطوات الخاصة بالضبط تردد قناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال المنزلية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على الزر الخاص بكلمة قائمة القنوات للوصول إلى القائمة الرئيسية.

ثم قم بالضغط على كلمة بحث على الترددات الجديدة.

بعد ذلك يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات من القائمة المتواجدة على الشاشة.

قم بإدخال التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة توم وجيري الجديد علي النايل سات

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري على الجهاز من خلال الخطوات التالية:

تردد قناة توم وجيري هو 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

بينما معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

كما يمكن البحث عن القناة عن طريق القمر الصناعي عرب سات ويكون.