تعلن غدا: الآن نتائج الثالث المتوسط 2024 جميع المحافظات العراقية على “results.mlazemna”

الآن نتائج الثالث المتوسط 2024 والتي قامت وزارة التربية العراقية في الساعات الماضية بتحديد موعد اعلنها على أن تكون يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، ويتم إعلان جميع المحافظات في توقيت واحد وفقا لما هو متعارف عليه بان تعلن نتائج الفصل الدراسي الأول في العراق ، ولهذا نتابع مع الطلاب حاليا أي تطورات حول إعلان المواقع المتخصصة في اعلان النتائج في الساعات المقبلة ونوفى اليهم بكافة التفاصيل عبر موقنا البديل الاخبارى.

الآن نتائج الثالث المتوسط 2024

ننتظر مع طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط وطلاب المرحلة الاعدادية، إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول والتي رسميا تعلن غدا على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وفقا لما صرحت به وزارة التربية العراقية ، وخاصة انه تأخرت كثير في إعلان نتائج لطلاب وبالتالى يرتفع البحث بشكل كبير من قبل الطلاب في كلاتا المرحلتين الآن حول الاستعلام عن روابط إعلان النتيجة الخاصة بهم وهى موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية .

رابط نتائج الثالث المتوسط

نطرح إليكم رابط الاستعلام الآن نتائج الثالث المتوسط 2024 بالعراق لجميع المحافظات وهو لينك موقع نتائجنا التعليمى التالي تحميل كشوفات PDF: