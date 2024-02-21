“هتاكل عيش وتملى البيت”.. إنخفاض جنوني يضرب اسعار الخبز + الدقيق في هذا الوقت.. خزني براحتك يا ست الكل!!

انخفاض سعر الخبز والدقيق هذا الموعد , بعد ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة جاء الخبر السار من المتحدث باسم الشعبة العامة الدكتور خالد صبري، بأن سعر الدقيق شاهد انخفاض ملحوظ حيث ترجع بقيمة 2000 جنية في الطن خلال الأيام الماضية مما ادي إلى تراجع سعر الخبز أيضا، وهذا الأمر يسر الكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الراهنة والتي تواجه ارتفاع الأسعار , ومن جانبه بدأت المنافذ الحكومية تطبيق حملات وفتح منافذ ثابتة ومتحركة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية لشهر رمضان المبارك، وتم إطلاق شعار سند الخير على المبادرة.

إنخفاض سعر الدقيق وسعر الخبز

إنخفاض سعر الدقيق بقيمة 2000 سيؤدي إلى تراجع سعر رغيف الخبز وإذا لم يتراجع خلال الأيام المقبلة سيشهد زيادة في الوزن، هذا ما صرح به الدكتور خالد صبري أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني , كما إنه أعلن عن إن حجم الرغيف الأن يزن بين 50-60 جرام فإن حجمه سيزيد بعد هذا الانخفاض ليزن بين 70-80 جرام وهذا كمرحلة أولى، بينما المرحلة الثانية ستشهد تراجع في السعر لكي يصبح سعر الرغيف جنيه فقط.

منظومة الخبز البلدي المدعم وانخفاض سعر الخبز

ناشد الدكتور خالد صبري أيضا شعبة وزارة التموين بضرورة تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم لأنها ستوفر للأشخاص الغير حاملين لبطاقة التموين بالحصول خبز مدعم حجمه 90جم وبسعر جنيه فقط , والهدف من هذه المنظومة والمبادرة هو تنظيم معادلة اسعار الخبز في الأسواق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة , من المتوقع بأن سعر الرغيف سيشاهد تراجع قبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك بناء على تراجع سعر الدقيق بشكل ملحوظ حيث شهد انخفاض نحو 2000 في الطن الواحد.